Almanya'da sürücüler, artan yakıt fiyatlarına tepkili

Vergi indiriminin sona erdirilmesinden rahatsızlık duyan sürücüler, petrol şirketlerini hedef aldı. Durumun son derece zor olduğu belirtilerek, "2 eurodan yukarısı çok fazla" denildi.

Yükselen enerji fiyatları nedeniyle vatandaşları rahatlatmak isteyen Berlin yönetimi, 1 Haziran'da başlayan ve 31 Ağustos'ta sona eren dönem için akaryakıtta vergi indirimi uygulamasını devreye aldı.

İndirimin, çarşamba gece yarısı sona ermesinin ardından yakıt fiyatları aniden yükseldi.

Bild: Alman sürücülere fiyat şoku

Bild gazetesi, "İndirim sonrasında beş dakikadan kısa bir süre içinde yakıt fiyatları fırladı. Sürücüler, adeta yıldırım gibi olan fiyat şokunu daha önce hiç yaşamadı." diye yazdı.

Haberde, sürücülerin istasyonlarda ortaya çıkan manzaraya tepkili olduğu belirtildi.

"Çek Cumhuriyeti'nde 1,40 euro öderken, burada 2,20 euro ödüyoruz"

Dortmund'da yaşayan 29 yaşındaki İlhami Saf, "Nasıl oluyor da Çek Cumhuriyeti'nde 1,40 euro öderken, burada 2,20 euro ödüyoruz? Politikacıların bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor." dedi.

Bu duruma savaşın yol açtığını düşünmediğini anlatan sürücü, "Orada başka şeyler dönüyor, devlet çok kazanıyor." ifadesini kullandı.

"Petrol şirketlerinin hepsi suçlu"

Münih'ten 69 yaşındaki kurye sürücüsü Zmire Ante, "Petrol şirketlerinin hepsi suçlu. O kadar pahalı değil ama yine de fiyatları yükseltiyorlar. Bunu tekrar nasıl kazanabilirim? Ben bir kurye şoförüyüm ve fiyatları yükseltemem." şeklindeki tepkisini dile getirdi.

"Fiyatlar rezalet, bedelini vatandaşların ödeyeceğini düşünüyorlar"

Yine Münih'te ebe olarak çalışan 26 yaşındaki Nathalie Kudielka, "Bu fiyatlar rezalet! Devletin, işleri yeniden daha iyi hale getirmek için çok şey yapmak istediği hissine de sahip değilim. Bunun bedelini vatandaşların ödeyeceğini düşünüyorlar." diye konuştu.

"Gençler için zor"

Benzin indiriminin zaten yanlış olduğunu savunan 71 yaşındaki emekli Wilhelm Heider, "İnsanlara sadece çok araba kullanmamalarını tavsiye edebilirim." dedi.

Ronneburg'da öğrenci olan Ellen Lotz, "Gençler için zor. Arabayla bir yere gitme olasılığı ortadan kalktı. Daha az hareketli oluyorsunuz." şeklinde konuştu.

"Eve ekmek götüren tek kişi benim"

58 yaşındaki Cornelia Trillmich, "Korkunç, özellikle çok araba kullanmak zorunda olanlar için. Kişisel olarak da beni etkiliyor. Eve ekmek götüren tek kişi benim ve her şey pahalılaştığında bu pek eğlenceli olmuyor." derken, Dortmun'dan Julia, şunları söyledi:

"Herkes için bağlayıcı bir yakıt fiyat freni getirilmeli"

"Kızım bana 'Bu böyle devam ederse işe nasıl gideceğimi bilemeyeceğim' dedi. Petrol şirketlerini sorumlu görüyorum.

Benzin şirketlerinin akaryakıt fiyatlarını tek tek artırmaması konusunda herkes için bağlayıcı bir yakıt fiyat freni getirilmeli."

"Her gün depoya 40 ila 50 euro atmayı göze alamam"

Gelsenkirchen'de yaşayan Gerhard, akaryakıt indirimlerinin kaldırılmasının iyi bir şey olduğunu düşünmediğini, ayda 50 bin euro kazanan bir kişinin bu durumun üstesinden gelebileceğini düşündüğünü anlattı.

Gerhard, "Her gün depoya 40 ila 50 euro atmayı göze alamam. Üreticiler, benzini daha ucuz hale getirmeli." diye ekledi.

"Petrol şirketlerinin ne durumda olduğumuzu bildiğini sanmıyorum"

Woltersdorf'ta öğretmen olarak görev yapan Mandy Wolf için de durum pek farklı değil.

Wolf, "Arabama bağlıyım ve petrol şirketlerinin ne durumda olduğumuzu bildiğini sanmıyorum. Son üç ay çok iyiydi ve cüzdana da yansıyordu." dedi.

"2 eurodan yukarısı çok fazla"

Yakıt fiyatı freninin kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden Mark Grap, aracının deposunu her iki haftada bir Polonya'da doldurduğunu dile getirdi.

"Fiyatlar son derece yüksek. Serbest meslek sahibiyim, bu yüzden gerçekten zor olacak." diyen 62 yaşındaki Frank Schubert, "2 eurodan yukarısı çok fazla. İndirim, küçük bir destekti ve daha uzun süre devam etmeli." çağrısında bulundu.

"Bunun adı soygun, şirketler yeterince kazandı"

Fiyatların kesinlikle çok yüksek olduğunu ve nedenini bilmediklerini aktaran 62 yaşındaki Angelika Hansgen, "Bunun adı soygun. Şirketler yeterince kazandı.

Sürüş davranışım değişti. Artık eskisi kadar sık araba kullanmıyorum. Mümkün olduğunda toplu taşıma araçlarını kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

"İndirim zamanı çoğu kişi tatildeydi ve çalışmıyordu"

Berlin'de otobüs şoförü olarak çalışan 56 yaşındaki Thomas Fuchs, "İndirimin zamanlamasını beğenmedim. Çoğu kişi tatildeydi ve çalışmıyordu.

Şimdi ise tatil sezonu bitti. İşe geri dönmek zorundalar ve yakıt pahalanıyor." şeklindeki eleştirisini aktardı.