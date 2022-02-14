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    Almanya’da tren kazası: 1 ölü, 30 yaralı

    Almanya’nın Münih kentinde iki banliyö treninin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 30 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 22:05
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    Almanya’da tren kazası: 1 ölü, 30 yaralı

    Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Münih kentinde iki banliyö treni çarpıştı.

    1 KİŞİ ÖLDÜ, 30 YARALI VAR

    Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 30 kişi de yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle trenlerden birinin raydan çıktığı ve bir makinistin trende sıkıştığı bildirildi.

    Almanya’da tren kazası: 1 ölü, 30 yaralı #1

    2 TREN ÇARPIŞTI

    Münih polisi tarafından yapılan açıklamada, trenlerin Ebenhausen-Schaftlarn istasyonu alanında S7 hattının Wolfratshausen'e giden güzergahı üzerinde yerel saatle 16.40 sıralarında çarpıştığı aktarıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kazada hayatını kaybeden kişinin kimliği ve yaralıların sağlık durumu hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

    Söz konusu tren hattında seferler durdurularak, güzergahta ek otobüs seferleri düzenlendi.

    Almanya’da tren kazası: 1 ölü, 30 yaralı #2


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