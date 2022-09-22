Doğalgaz zammının üzerinden 1 ay geçmeden Almanya’da tüp kuyruğu başladı. Faturaların neredeyse 3 katına çıktığı ülkede, tüp satışları adeta patladı.

Doğalgaz alımlarında büyük ölçüde Rusya’ya bağlı olan Almanya, sert bir kışa hazırlanıyor…

Rusya’nın 'dost olmayan ülkeler'den gösterdiği Almanya, herhangi bir kısıtlamaya karşılık devreden çıkardığı 'nükleer' planında geri adım atmak için hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da ekonomik daralmaya gidiyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında doğalgaza zam kararı alınan ülkede, daha 1 ay geçmeden tüp kuyruğu başladı.

Tüp satışları patladı

Şu sıralar hayat pahalılığından muzdarip olanlar; yol kenarları, sokaklar ve caddelerdeki tüp satan dükkanların önünde sıraya giriyor.

Ayda 450 euroluk bir faturanın 1.200 eurolara kadar çıktığını belirten Alman tedarikçiler, tüp satışlarının patladığını söylüyor.

Almanya’da tüp kuyruğu VİDEO

Rusya’nın dost olmayan ülkeler listesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi, geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede bulunuyor.