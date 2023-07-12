İHA

Almanya'nın Hannover şehrinde Türklerin işlettiği dükkanı kimliği belirsiz maskeli 2 kişi tarafından soyuldu.

1 Türk yaralandı

Yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen soygunda Alper Karadağ isimli çalışanın vurularak yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.,

Almanya’da Türk kuyumcuya silahlı soygun: 1 yaralı

Soyguncular olay yerinden kaçtı

Olayla ilgili polis soruşturması devam ederken, soyguncuların altınları alarak bisikletle olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Kuyumcudan ne kadar altın çalındığı ise netlik kazanmadı. Olay yeri polis tarafından ablukaya alındı.