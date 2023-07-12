Almanya’da Türk kuyumcuya silahlı soygun: 1 yaralı

İHA
Almanya'nın Hannover şehrinde Türklerin işlettiği kuyumcu dükkanı kimliği belirsiz maskeli 2 kişi tarafından soyuldu.
1 Türk yaralandı
Yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen soygunda Alper Karadağ isimli çalışanın vurularak yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.,
Soyguncular olay yerinden kaçtı
Olayla ilgili polis soruşturması devam ederken, soyguncuların altınları alarak bisikletle olay yerinden kaçtığı belirtildi.
Kuyumcudan ne kadar altın çalındığı ise netlik kazanmadı. Olay yeri polis tarafından ablukaya alındı.