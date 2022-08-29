9 euroluk bilet uygulamasının devamı için halk, protesto gösterisi düzenledi. Protesto kapsamında halk, pankartlarla Maliye Bakanlığı'na yürüdü.

Almanya’nın başkenti Berlin’de, aylık 9 euroluk toplu taşıma bileti uygulamasının sona erecek olması, protestoları beraberinde getirdi.

Yüksek enflasyon nedeniyle 3 aylığına getirilen, biletlerin hem şehir içi trafiğinde hem ülke çapında şehirlerarası bazı tren hatlarında geçerli olan uygulama halka büyük oranda kolaylık sağlamıştı.

Alman Demiryolları (DB), şimdiye kadar ülke çapında 26 milyon bilet sattığını açıkladı. Toplamda ise 3 ayda 38 milyondan fazla bilet satıldığı belirtildi.

Uygulama, birçok çevreden destek buldu

İHA’nın haberine göre; ağustos sonu itibarıyla bitecek “9 Euro Bilet” uygulamasının devam etmesi için başlatılan harekete birçok çevreden destek buldu.

Çevreci dernekler de uygulamanın çevre ve iklim için devam etmesini desteklerken, ucuz toplu taşıma biletleri sayesinde, birçok araç sürücüsünün de toplu taşımaya yöneleceği ve zararlı gaz salınımının azalacağı düşünülüyor. Federal Çevre Ajansı Başkanı Dirk Messner de ucuz bilet uygulamasıyla toplu taşımanın zamanla çekici bir alternatif olarak gündeme gelebileceğini ifade etti.

Maliye Bakanı Lindner, uzatmaya karşı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz bilet uygulamasını büyük bir başarı olarak tanımlarken, Maliye Bakanı Christian Lindner uygulamanın uzatılmasına karşı çıktığını belirtti.

Lindner, uygulamanın finansal açıdan devam ettirilemeyeceğine inandığını belirtti.

Almanya'da, ulaşımda indirimli bilet uygulamasının devamı için protesto VİDEO



Protestocular, Maliye Bakanlığı’na yürüdü

Başkent Berlin’de gösteri yapan eylemciler, Gesundbrunnen tren istasyonunda toplandı. İstasyona Maliye Bakanı Lindner'i sembolize eden maket getirildi.

Eylemciler daha sonra özel olarak hazırlanan trene binerek hep birlikte Maliye Bakanlığı'na doğru yola çıktı. Potsdamer Platz istasyonunda inen göstericiler, taşıdıkları afişler ve pankartlarla bakanlığa yürüdü ve bakanlığın önünde eylemlerine devam etti.

“Bu bilet hepimize birçok imkan sağladı”

Eylemcilerden Lilli Schmitfranz yaptığı açıklamada, “Bu bilet hepimize birçok imkan sağladı. Mesela daha önce hiç bu yaz olduğu kadar trene binmemiştim. Ayrıca, arabalara oranla daha çok iklim dostu bir uygulama.” ifadesini kullandı.

“Özellikle yüksek yakıt fiyatları düşünüldüğünde iyi bir uygulama”

Celin Laufer de 9 euro biletlerin kalmasından yana olduğunu belirterek, “Genel olarak herkes için çok iyi bir fiyat. Böylece herkes toplu taşıma araçlarından faydalanabiliyor. Özellikle yüksek yakıt fiyatları düşünüldüğünde iyi bir uygulama.” dedi.

Ucuz bilet uygulamasının devam ettirilmesi için şimdiye kadar 450 bin imza toplanırken, federal hükümet ve eyalet hükümetleri çözüm arayışına girdi. Bazı eyaletler federal hükümetten bağımsız olarak halkı rahatlatıcı yeni ucuz aylık bilet planları yapıyor.