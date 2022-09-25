Almanya'da üşüyen milletvekillerine battaniye teklif edildi

Thüringen eyaletindeki vekiller, genel kurulun soğuk olması nedeniyle üşüdü. Parlamento Başkanı Pommer, "Burası çok soğuk. Kullanabileceğiniz birkaç battaniye var" dedi.

Almanya'da kış öncesi enerji tasarrufu için çeşitli önlemler devreye alındı.

Thüringen, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde tasarrufa giden eyaletlerden biri oldu.

Eyalet yönetimi, enerjiden tasarruf etmek için kamu binalarında ısıyı 19 santigrat dereceye düşürme kararı aldı.

Üşüyen milletvekillerine battaniye teklifi

Bu durum üzerine eyalet parlamentosundaki genel kurul salonunun soğuk olması nedeniyle üşüyen milletvekillerine battaniye teklif edildi.

Thüringen Eyalet Parlamentosu Başkanı Birgit Pommer, 22 Eylül'de gerçekleştirilen 90'ıncı oturumda milletvekillerine genel kurul salonunun soğuk olması nedeniyle battaniye alabileceklerini söyledi.

Parlamento Başkanı: Burası çok soğuk

Pommer, "Burası çok soğuk. Kullanabileceğiniz birkaç battaniye var burada. Belki önceliği kadınlara bırakırsanız daha iyi olur. Bir dahaki sefere, burada 8-9 saat oturulduğunda herkesin bu ısıya dayanabilmesi için kesinlikle bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.

AA'nın aktardığına göre, parlamentonun internet sitesine yüklenen görüntülerde, Pommer'in teklifine rağmen hiçbir milletvekilinin battaniye almadığı görülüyor.