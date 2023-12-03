Almanya, yoğun kar yağışının etkisi altında: Uçuşlar iptal edildi Münih Havalimanı'ndaki yüzlerce uçuş, kar nedeniyle yapılamadı. Uçuşu olan yolcular uyarılırken, kar kalınlığının 40 santimetreye ulaşması bekleniyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Yoğun kar yağışı, Avrupa'da etkisini göstermeye başladı.

Almanya'nın güney bölgesinde kayıtlara geçen kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

320 uçuşa kar engeli

Kar yağışı nedeniyle Münih Havalimanı'ndaki 320 uçuş iptal edildi. Yolcular, havalimanında yoğunluk oluşturdu.

Havalimanı yetkilileri, yolculara, havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Daha sonra yapılan güncellemeye göre, bazı seferler, kısıtlamalar altında tekrar başlatıldı.

Sefer başladı ama kısıtlamalar devam ediyor

Söz konusu havalimanından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Uçuş operasyonları sabah 6'da yeniden başladı. Kısıtlamalar olmaya devam edecek. Lütfen havalimanına gitmeden önce uçuşunuzun durumunu kontrol edin.

Tren seferleri aksadı

Yoğun kar yağışı, demir yolu trafiğini de etkiledi. Devrilen ağaçlar ve kar birikintilerinin rayları kapatması nedeniyle bazı seferler yapılamadı.

Ulm ve Münih'te bazı yolcular geceyi trende geçirmek zorunda kaldı. Bavyera genelinde yollarda çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Kar kalınlığının 40 santime ulaşması bekleniyor

Alman Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, bölgede kar kalınlığının 40 santimetreyi bulmasının beklendiği belirtildi.