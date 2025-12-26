Almanya'da yükselen yalnızlıkla mücadeleye yatırım çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birçok gelişmiş ülkede ortak bir sorun haline gelen yalnızlık, Almanya'da da gittikçe artıyor ve kötüleşiyor.

Almanya merkezli Deutschlandfunk radyosunun haberine göre, Almanya Şehirler ve Belediyeler Birliği, bu problemle mücadele edilmesi için büyük bir fon ayrılması gerektiğini savundu.

500 MİLYON EUROLUK FON İSTEDİ

Funke Media'ya konuşan Almanya Şehirler ve Belediyeler Birliği Genel Müdürü André Berghegger, yalnızlıkla mücadele çabalarına yeterince yatırım yapılmadığını ve 500 milyon euroluk bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Berghegger, finansmanın Avrupa Birliği fonlarından, federal bütçedeki fazlalık fonlardan veya bireysel bütçeler içindeki yeniden tahsislerden sağlanabileceğini öne sürdü.

EN ÇOK YEREL KOMÜNİTELERDE HİSSEDİLİYOR

Yalnızlığın ilk fark edildiği ve en etkili şekilde mücadele edilebileceği yerlerin yerel topluluklar, yani belediyeler olduğunu dile getiren Berghegger, kütüphaneleri ve halk eğitim merkezlerini örnek gösterdi.

YALNIZLIĞIN HER NESLİ ETKİLEDİĞİ VURGUSU

Bu tür kurumların sürekli açık kalması gereken etkileşim yerleri olduğunu ifade eden Genel Müdür, yalnızlık artık sadece yaşlıları etkileyen bir sorun olmadığını, nesilleri aşan bir olgu haline geldiğini belirtti.