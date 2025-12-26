ABD'li şirketin satılışından işçilere 240 milyon dolarlık pay

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Louisiana'da bir patronun çalışanları için yaptığı, dünya medyasında ilgi çekti ve birçok insandan takdir gördü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, şirket yöneticilerinden Graham Walker, Fibrebond'un enerji şirketi Eaton'a satılmasından elde edilen gelirin yüzde 15'inin çalışanlarına ayrılması şartını koştu.

HER BİR İŞÇİYE 443 BİN DOLAR

Eaton'ın Fibrebond'u 1,7 milyar dolara satın almasıyla tamamlanan anlaşma, 540 tam zamanlı çalışana 5 yıl boyunca kişi başı ortalama 443 bin dolarlık (yaklaşık 19 milyon lira) ödeme yapılmasına olanak sağladı.

BELİRLİ BİR SÜRE DAHA İŞTE KALMA ŞARTIYLA ÖDENECEK

İkramiyeler, 5 yıl boyunca yıllık olarak ödenecek şekilde yapılandırılırken çoğu çalışanın, tam tutarı alabilmesi için şirkette belirli bir süre kalması gerekiyor.

Walker, bu hükmün şirketin satılmasının ardından operasyonların istikrarını korumak için çok önemli olduğunu söyledi.

65 YAŞ ÜSTÜNE ÇALIŞMA ŞARTI YOK

Öte yandan şirkette çalışılmaya devam edilmesi şartı, sadece şirketin 65 yaş altı çalışanlarını kapsıyor.

Birçok çalışan ikramiyeleriyle uzun süredir ödedikleri borçları kapatırken, bazıları ise bu parayı yurt dışındaki uzun zamandır göremedikleri aileleriyle bir araya gelmek için kullandı.