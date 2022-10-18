Almanya'daki dünyaca ünlü havai fişek gösterisine enerji krizi engeli

Almanya'da her yıl geleneksel düzenlenen "Kölner Lichter (Köln Işıkları)" isimli havai fişek gösterisi, bu sene enerji krizine bağlı gerçekleşen ekonomik sorunlar nedeniyle iptal edildi.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında uygulamaya geçirilen yaptırımlar sonucunda Avrupa'da enerji krizi derinleşti.

Enerji krizi, Avrupa ülkelerine kemer sıktırıyor..

Gaz ve elektrik fiyatlarının artmasının ardından enerji tasarrufu için harekete geçen Alman hükümeti, kamuya ait birçok binanın gece ışıklandırmalarını da kapatmıştı.

Almanya Berlin'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen bir festival de enerji krizi engeline takıldı.

Havai fişek gösterisi iptal edildi

"Kölner Lichter (Köln Işıkları)" isimli havai fişek gösterisi, bu sene iptal edildi..

Kölner Lichter Organize Komitesi'nden yapılan açıklamada, Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan dünyaca ünlü, müzik eşliğindeki havai fişek gösterisinin, maliyetleri yönetmenin imkansız hale gelmesi nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

AA'nın aktardığı bilgilere göre, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın etkileri dolayısıyla ortaya çıkan enerji krizi nedeniyle büyük bir finansman krizi oluştuğu belirtilen açıklamada, festivalin geleceğinin ise belirsiz olduğu ifade edildi.

Gösteriyi yaklaşık 800 bin kişi izliyordu

Her yıl geleneksel olarak müzik eşliğinde Ren Nehri'ndeki gemilerden atılan havai fişeklerle düzenlenen gösteriyi, Almanya'nın farklı şehirlerinin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 800 bin kişi izliyordu.

Tonlarca patlayıcının kullanıldığı gösteri, çevreciler tarafından doğal yaşamı tehdit ettiği gerekçesiyle eleştiriliyordu.