Almanya'daki seçimde Sosyal Demokrat Parti oyların yüzde 25,8'ini aldı

60 milyon 400 bin seçmenin sandığa gittiği seçimde oyların yüzde 25,8'ini alan taraf, Sosyal Demokrat Parti oldu.

Almanya'da Merkel dönemi sona erdi.

Federal seçim ajansı tarafından açıklanan ön sonuçlara göre, şu anda oyların yüzde 25,8'ini Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) aldığı bildirildi.

YEŞİLLER REKOR KIRDI

Merkel'in partisi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) 24,1'de kalırken, Yeşiller Partisi (GRN) ise, tarihi rekorunu kırarak yüzde 14,6 oy aldı.

Armin Laschet önderliğindeki Merkel'in partisi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ise 24,1 oy aldı.

SPD'NİN SANDALYE SAYISI 205

SPD'nin parlamentodaki sandalye sayısı 205, CDU/CSU'nun 194 olacak.

Annalena Baerbock'un başını çektiği Yeşiller Partisi (GRN) ise, son seçimlere göre büyük bir atılım yaparak yüzde 14,8 oy almayı başardı.

Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 11,5 alırken, zamana zaman ırkçı söylemleriyle ön plana çıkan ve her kesimden tepki alan Almanya için Alternatif Parti (AfD), yüzde10,3'le seçimi beşinci sırada tamamladı.

KOALİSYON PAZARLIKLARI NE KADAR SÜRECEK

Başbakan Merkel'in koalisyon kurulana kadar görevde kalacağı, koalisyon müzakerelerinin de Noel'e kadar uzayabileceği belirtiliyor.

Ülkenin en büyük iki partisi Sosyal Demokrat Parti ve Hristiyan Birlik partilerinin "büyük koalisyon" kurmaması halinde, yeni hükümet için en az üç partinin bir araya gelmesi gerekecek.

Tüm partiler, aşırı sağcı ve Avrupa Birliği karşıtı Almanya İçin Alternatif Partisi'yle birlikte çalışmayacaklarını açıkladı.