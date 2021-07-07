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    Almanya'daki tatbikatta köpekler, başörtülü kadın üzerinde eğitildi

    Müslümanları hedef tahtasına oturtan tatbikatta imza atılan görüntü tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 13:01
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    Almanya'daki tatbikatta köpekler, başörtülü kadın üzerinde eğitildi

    Almanya'nın Mecklenburg Vorpommern eyaletinde "Black Star 2021" adlı tatbikat gerçekleştirildi.

    Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan (KSK) yaklaşık 400 askerin katıldığı tatbikatta rehine kurtarma operasyonu temsili olarak canlandırıldı.

    Rehine kurtarma operasyonu için hazırlanan köpek, uzun elbiseli ve başörtülü temsili bir Müslüman kadın üzerinde eğitildi.

    TATBİKATTA TEPKİ ÇEKEN AN

    Avrupa'da İslam düşmanlığının yükselişe geçtiği bir dönemde Müslümanları şiddet yanlısı gibi gösteren fotoğraf dikkati çekti.

    Köpeğin, "terörist" kılığında Müslüman görünümlü kişi üzerinde eğitilmesi sosyal medyada tepki topladı.

    Almanya'daki tatbikatta köpekler, başörtülü kadın üzerinde eğitildi VİDEO

    Almanya daki tatbikatta köpekler, başörtülü kadın üzerinde eğitildi #1

    TATBİKATIN KAPSAMI

    Alman basınında yer alan haberlerde, toplam 4 hafta sürecek tatbikatta rehineler, sağ bir şekilde kurtarılmaya çalışılıyor.

    Aynı zamanda öncü birlikler, paraşütçüler ve sağlık görevlileri etkileşim içinde hareket ediyor.

    Tatbikata uçaklar ve helikopterler de katılıyor.

    Almanya daki tatbikatta köpekler, başörtülü kadın üzerinde eğitildi #2

    Almanya daki tatbikatta köpekler, başörtülü kadın üzerinde eğitildi #3

    Almanya daki tatbikatta köpekler, başörtülü kadın üzerinde eğitildi #4

    Almanya daki tatbikatta köpekler, başörtülü kadın üzerinde eğitildi #5

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