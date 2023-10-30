Almanya'dan İsrail'e çağrı: 'Önlemleri alın!' 7 Ekim'den bu yana tansiyonun düşmediği Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail'e Almanya'dan kınama geldi. Yapılan açıklamada, saldırılar için önlem alınması istendi.

AA

Gazze, 24 gündür İsrail ordusunun saldırısı altında.

Havada, karadan ve denizden yapılan saldırılarda siviller hedef alınıyor.

Bu süreçte çocuk ve kadınlar başta olmak üzere 8 bini aşkın can kaybı yaşandı.

Dünyanın yakından takip ettiği savaşta tansiyon bir an olsun düşmek bilmiyor.

Öte yandan yasa dışı Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere yönelik saldırılarında durmak bilmiyor.

Almanya'dan İsrail'e kınama

Gelişmeler devam ederken Almanya Dışişleri Bakanlığı, destek verdiği İsrail'e çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddeti kınandı.

Bakanlık, saldırılar için İsrail hükümetini önlem almaya çağırdı.

"Biz yakın ve sarsılmaz bir şekilde İsrail'in yanındayız"

Savaş için ateşkes istemeyen ülkeler arasında yer alan Almanya'dan şu açıklama gelmişti:

Almanya için İsrail'in güvenliği tartışılamaz. Dünyadaki her devlet gibi İsrail'in de uluslararası hukuk çerçevesinde kendisini teröre karşı savunma hakkı vardır. Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü duruma değinmek bu açık ve sarsılmaz duruşla hiçbir şekilde çelişmez.



Biz yakın ve sarsılmaz bir şekilde İsrail'in yanındayız. Saldırı devam ediyor. Neredeyse tamamı vahşice kaçırılan sivillerden oluşan 200'den fazla rehine hala esir tutuluyor. Bu bakımdan ateşkesin nasıl beklenebileceğini bilmiyorum. Çünkü bu saldırı devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)