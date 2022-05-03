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    Almanya'dan, İsveç ve Finlandiya'ya NATO desteği

    Başbakan Scholz, NATO'ya katılmaya karar vermeleri durumunda iki ülkeyi destekleyeceklerini söyledi.
    • 03.05.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 14:14
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    Almanya'dan, İsveç ve Finlandiya'ya NATO desteği

    İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılım başvurusunu aynı gün yapmayı planlıyor.

    İki ülkenin kararı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından geldi.

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, söz konusu ülkelerin NATO'ya katılım sürecini destekleyeceklerini söyledi.

    Finlandiya ve İsveç açıklaması

    Rusya'nın diğer ülkelere saldırmayacağının varsayılamayacağını savunan Scholz, NATO'ya katılmaya karar vermeleri halinde Finlandiya ve İsveç'e destek vereceklerini kaydetti.

    "NATO'ya katılmaya karar verirlerse..."

    Reuters'ın haberine göre; Scholz, "Bu iki ülke NATO ittifakına katılmaya karar verirlerse desteğimizi hesaba katabilirler." dedi.

    Alman başbakanın açıklaması, İsveçli ve Finlandiyalı liderleri ağırlamasının ardından geldi.

    Almanya dan, İsveç ve Finlandiya ya NATO desteği #1


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