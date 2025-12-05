Almanya'dan Rusya’ya karşı savunma adımı: Polonya’ya asker ve Eurofighter sevk edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya, NATO'nun doğu kanadının korumasını güçlendirmek için yeni savaş uçakları ve askerler görevlendirdi.

NATO’NUN DOĞU HATTI İÇİN POLONYA’YA ASKER VE EUROFIGHTER KONUŞLANDIRILDI

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya Hava Kuvvetleri’ne bağlı aralarında pilot, teknisyen, güvenlik personeli ve askeri polisin de olduğu yaklaşık 150 kişilik ekibin Polonya’da görevlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu personelin yanı sıra Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Nörvenich Hava Üssü'nden birkaç Eurofighter savaş uçağının da Polonya'nın Malbork Askeri Havaalanı’na gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu konuşlandırmanın Rus savaş uçaklarının Baltık Denizi bölgesinde hava sahası ihlalleri ve insansız hava araçlarının (İHA) NATO topraklarına girmesini önlemek amacıyla gerçekleştirildiğini bildirildi.

"NATO'YA GÜÇLÜ BİR DESTEK MESAJI DAHA GÖNDERİYORUZ"

Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Holger Neumann, "Bu görevle ağustos ayından beri Romanya'da konuşlu Hızlı Müdahale Uyarı (QRA) filomuza ek olarak askerlerimiz İttifakın doğu kanadının korunmasına değerli bir katkı daha sağlıyor. Böylece komşu ülke Polonya'ya ve genel olarak NATO'ya güçlü bir destek mesajı daha gönderiyoruz" dedi.

Almanya’nın Polonya’da konuşlandırdığı yeni birlik ve Eurofighter savaş uçaklarının ilk aşamada gelecek yılın mart ayına kadar görevde kalması planlanıyor.

PUTİN: AVRUPA SAVAŞMAK İSTİYORSA BİZ ŞİMDİ HAZIRIZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner’le görüşmüş ve burada yaptığı açıklamada, “Biz savaş istemiyoruz ama Avrupa savaşmak istiyorsa biz şimdi hazırız” diyerek “Avrupa'nın taleplerini Rusya'nın kabul etmesi mümkün değil. Onların amacı barış değiş, savaşın tarafındalar” ifadelerini kullanmıştı.