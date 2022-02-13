Almanya'nın cumhurbaşkanı yeniden Frank-Walter Steinmeier oldu

Almanya’da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçiminde Frank-Walter Steinmeier yeniden seçildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in 5 yıllık süresi sona erdi...

Federasyon Kongresi (Bundesversammlung), gelecek 5 yıl için ülkenin cumhurbaşkanını belirlemek için seçime gitti.

736 milletvekilinin yanı sıra eyaletlerin belirlediği aynı sayıda delegeden oluşan Federasyon Konsey, Federal Meclis binasının yanındaki Paul-Löbe binasında toplandı.

ANGELA MERKEL DE OY KULLANDI

Seçimlerde delegeler arasında eyalet meclislerinin belirlediği çok sayıda ünlü isim de oy kullandı. Oy kullananlar arasında eski Başbakan Angela Merkel, koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick, Bayern Münih’in futbolcusu Leon Goretzka, Kimya Nobel Ödülü alan Benjamin List ve Astronot Alexander Gerst gibi isimler vardı.

Seçimler öncesinde yapılan dini ayinde Türkiye’nin Fetullahçı Terör Örgütü’nün dahil edilmesi nedeniyle tepki gösterdiği “House of One” projesinin sorumlularından Kadir Sancı da yer aldı.

STEINMEIER YENİDEN CUMHURBAŞKANI OLDU

Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas’ın yönetiminde yapılan seçimde Frank-Walter Steinmeier ilk turda 1425 geçerli oyun 1045’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

1437 delegenin katıldığı ve 12 oyun geçersiz sayıldığı oylamada İslam ve göçmen karşıtı AfD’nin adayı Max Otte 140, Sol Parti adayı Gerhard Trabert 96 ve Özgür Seçmenler’in adayı Stefanie Gebauer 58 oy aldı, 86 delege çekimser kaldı.

Şubat 2017'de Almanya'nın 12'nci Cumhurbaşkanı olan ve yeniden seçilen Steinmeier, 2027’ye kadar görevde kalacak.

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Federal Meclis Başkanı Bas, seçimden önce yaptığı konuşmada, koronavirüsten korunmak için bu seçimlerde geniş çaplı sıkı tedbirlerin alındığına işaret ederek “Bu günlerde hiçbir şey normal değil." dedi. Virüsün yayıldığına dikkati çeken Bas, salgının özellikle hasta ve zayıf insanlar için tehdit olduğunu belirtti. Bas, salgının yol açtığı kutuplaşmada toplumu birleştiren pek çok şeyin kaybolduğunu belirterek halkın birçoğunun devlet kurumlarına güvenini kaybettiğini anlattı.

Ülkedeki atmosferin bundan etkilendiğini belirten Bas, koronavirüsün zor koşullarında halkı cesur olmaya çağırdı. Ukrayna krizine de değinen Bas, Ukrayna’daki durumun kısa bir süre önce düşünülemeyecek bir şekilde geliştiğini, Almanya dahil birçok ülkenin vatandaşlarına Ukrayna’yı terk etme çağrısında bulunduğunu anımsattı. Bas, barışın korunması çağrısında bulunarak "Savaş tehlikesini önlemek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanalım. Her savaşın sadece kaybedenleri var.” şeklinde konuştu.

FRANK-WALTER STEINEIER KİMDİR

Alman siyasetin tecrübeli isimlerinden olan Frank-Walter Steinmeier, 1956'da bir marangoz babanın oğlu olarak Detmold kentinde doğdu. Gissen kentindeki Justus-Liebig Üniversitesi'nde hukuk ve siyasi bilimler eğitimini alan Steinmeier, 1998'de SPD’nin iktidara gelmesinin ardından Başbakanlıkta İstihbarat Servislerinden Sorumlu Müsteşar ve daha sonra Başbakanlık Dairesi Başkanlığı yaptı.

2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Steinmeier, 2009’da yapılan genel seçimlerde SPD’nin başbakan adayı oldu. SPD, bu seçimlerde yüzde 23 oranında oy alarak hükümette yer almadı.

66 yaşındaki 1 kız çocuğu babası Steimeier, 2010’da yargıç olan eşine bir böbreğini vererek gündeme gelmişti.