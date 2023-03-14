Almanya'nın eski Başbakanı Merkel uçakta görüntülendi Eşiyle tatile çıkan ve cam tarafında oturan eski Şansölye kameralara yansıdı.

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel, görevi bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.

68 yaşındaki Merkel, 73 yaşındaki Profesör eşi Joachim Sauer ile İspanya'ya tatile gitti.

Düsseldorf merkezli Eurowings ile uçan Merkel ve eşi, rezervasyon yaptırdıkları koltuklara yerleşirken görüntülendi.

Merkel tatilde

Çift, tatillerini Kanarya Adaları'na bağlı Fuerteventura'da geçiriyor.

Bild, Airbus 320-200 ile seyahat eden Merkel'e, muhtemelen güvenlik personeli olan birkaç kişiyle uçağa kadar eşlik edildiğini aktardı. Merkel'in, uçağa önce binmesine izin verildi.

Uçakta görüntülendi

Merkel cam tarafında otururken, eşi koridor tarafında yer aldı. Bir korumanın da birkaç koltuk arkada bulunduğu belirtildi.

Uçuş sırasında eski Alman siyasetçinin tabletini okuduğu, bulmaca çözdüğü, sandviç ve yanında getirdiği kırmızı biberleri yediği belirtildi.

Koruma alma hakkı var

Eski Şansölye Angela Merkel'in, emekli olmasına rağmen koruma ve personel alma hakkı bulunuyor.

Merkel'in ofisinde 9 çalışan var. Bunlar; bir büro müdürü, bir müdür yardımcısı, iki sekreter, üç katip ve iki şoför.

Emekli aylığı 15 bin euro

Özel seyahatlerinin parasını kendisi ödeyen Merkel'in aylık emekli maaşı yaklaşık 15 bin euro civarında.