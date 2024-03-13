Almanya'nın Gazze kararı: Havadan yardıma katılacaklar Savunma Bakanı Pistorius, Filistinlilerin gıda ve ilaca erişimini sağlamak için üzerlerine düşeni yapmak istediklerini söyledi.

AA & Ensonhaber

Gazze'de mahsur kalan Filistinlilere yardım çabalarına Almanya da katılıyor.

İsrail'in tam ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'de halk, zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Birçok ülke Gazze'ye havadan yardım indirirken, Alman Hava Kuvvetleri de Ürdün tarafından yardım ulaştırılması için başlatılan operasyona katılacak.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, yaptığı yazılı açıklamada, Hava Kuvvetlerine talimat verdiğini belirtti.

"Üzerimize düşeni yapmak istiyoruz"

Pistorius, Gazze'deki insanların en temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Onların gıda ve ilaca erişimini sağlamak için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Bu amaçla Alman Silahlı Kuvvetleri, her biri 18 tona kadar yük taşıyabilen iki adet Hercules nakliye uçağı sağlıyor.



Gerçek şu ki hava indirme işlemi tehlikesiz değil. Bu amaçla görevlendirilen ekipler, ilgili prosedürler konusunda eğitimli ve son derece deneyimlidir.

Yardım operasyonunun başlatılacağı tarih

Gazze'ye havadan yardım ulaştırma görevinin, Fransa'nın Evreux kentinde bulunan ve C-130J Hercules nakliye uçaklarıyla donatılmış olan hava nakliye filosu tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Hava yardım operasyonunun gelecek hafta sonu başlatılabileceği aktarıldı.