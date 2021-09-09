Almanya'nın Libya büyükelçiliği tekrar açıldı

Alman Bakan Maas, Trablus'ta Başbakan Dibeybe ile görüştü. Dibeybe, 7 yıldır kapalı olan Alman büyükelçiliğinin yeniden açıldığını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'nın başkenti Trablus'a ziyaret gerçekleştirdi.

Libya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Maas'ı kabul etti.

7 YILDIR KAPALI OLAN ELÇİLİK BİNASI AÇILDI

Dibeybe, Almanya'nın 7 yıldır kapalı olan Trablus'taki büyükelçiliğini yeniden açtığını duyurdu.

Görüşmede, Libya'daki son siyasi gelişmeler, ülkede yıl sonunda yapılması planlanan seçimler için ilerleme kaydedilmesi imkanı ve seçimlerin önündeki zorluklar ele alındı.

TRABLUS'TAKİ FAALİYETLER BAŞLADI

Dibeybe, Maas'ın ziyaret kapsamında, Almanya'nın büyükelçiliğini yeniden açtığını ve Trablus'taki faaliyetlerine döndüğünü belirtti.

"İSTİKRAR YOLUNDA BİR ADIM"

Büyükelçiliğinin yeniden faaliyete geçmesinin "istikrar yolunda bir adım ve bir başka olumlu sonuç" olduğunu kaydeden Libya Başbakanı, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ziyaretinden mutlu oldum ve iki ülke arasında ayrıcalıklı ilişkiler gerçekleşmesini dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.