Almanya'nın Patriot sistemi, Polonya'ya yerleştirilecek

Savunma Bakanı Blaszczak, bataryaların konuşlandırılacağı bölgeyle ilgili konuştu.

Polonya topraklarına düşen füzenin ardından Varşova yönetimi, hava savunmasını güçlendirmek için düğmeye bastı.

Bu kapsamda Almanya'dan Patriot savunma sistemlerinin tedarik edilmesi kararlaştırıldı.

2 kişinin ölmesinin ardından Patriot hamlesi

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Patriot'ların ülkenin doğu kesiminde konuşlandırılacağını duyurdu.

Blaszczak, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, bir füzenin geçen ay Polonya'nın doğusuna düşerek 2 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmasının ardından Alman hükümetinin Varşova'ya Patriot teklif ettiğini anımsattı.

Ukrayna sınırında konuşlandırılacak

Böyle bir durumun tekrar yaşanmamasını umut ettiklerini belirten Blaszczak, "Bataryalar Polonya'nın doğusunda, Ukrayna sınırındaki Lublin bölgesinde konuşlandırılacak." dedi.

Bakan Blaszczak, Polonya topraklarını vuran füzenin ülke hava sahasında sadece birkaç saniye kaldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Böyle bir kazayı önlemek zor"

"Bu nedenle böyle bir kazayı önlemek son derece zor. Bu tür sistemler Batı Ukrayna'da konuşlandırılırsa daha etkili olur."

AA'nın aktardığına göre, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da kaynağı belirlenemeyen bir füze düşmüş, 2 kişi hayatını kaybetmişti.