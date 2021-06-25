Euro
10.4688
0.6%
Dolar
8.7706
0.71%
Altın
501.45
0.88%
Borsa
1.392
-1.34%
Bitcoin
280.011
-7.01%
EXEN Coin
29.04
-1.72%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırı

    Almanya'nın Würzburg kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.
    • AA
    • 25.06.2021 - 20:17
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 20:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırı

    Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı bir saldırganın, şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, bazıları ağır en az 6 kişiyi de yaraladığı bildirildi.

    Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Würzburg şehrinin Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı saldırgan, yoldan geçenlere saldırdı.

    Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, bazıları ağır en az 6 kişi yaralandı. Polis, saldırganı yakaladı.

    SALDIRGAN, BACAĞINDAN VURULARAK DURDURULDU

    Yerel basında yer alan haberlere göre polis, saldırganı bacağından vurarak durdurdu.

    Polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

    Çok sayıda ambulansın ve polis aracının olay yerine geldiği ifade edildi.

    Almanya nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir