Almanya'nın yeni başbakanı Merz, Netanyahu'yu Berlin'e davet edecek

DHA

Almanya'da 23 Şubat 2025 tarihinde yapılan erken seçimlerin galibi belli oldu...

Seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz, zafer kazanarak Almanya'nın bir sonraki şansölyesi olmaya hak kazandı.

Seçim sonuçlarının ardından, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Merz'i ve CDU/CSU ittifakını "açık seçim zaferi" nedeniyle tebrik etti.

"BERABER ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Netanyahu, "İki ülkemiz arasındaki ortaklığı daha da güçlendirmek için önümüzdeki hükümetinizle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Netanyahu'nun Merz'i tebrik etmesinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gidion Sa'ar da Merz'i kutlayarak, "İsrail dostu bir lider olarak, Almanya ve İsrail halkları arasındaki ilişkiyi güçlendireceğinize ve derinleştireceğinize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'YU BERLİN'E DAVET EDECEK

İsrail Başbakanlık Ofisi, iki liderin görüşmesine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Hüükmet kaynakları, Almanya'daki genel seçimi önde tamamlayan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Berlin'e davet edeceğini bildirdi.

Görüşmede, Merz'in ‘Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Başbakanı savaş suçlusu olarak yaftalayan skandal kararına açıkça meydan okuduğu’ iddia edilerek, Netanyahu'yu resmi ziyarette bulunması için Berlin'e davet edeceği kaydedildi.