Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...

'Scholzomat' diye anılan Sosyal Demokrat Parti adayı Olaf Scholz, sandıktaki birinciliğinin ardından Merkel'in bıraktığı koltuğa oturacak isim oldu. Peki Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz kimdir?

16 yılın ardından görevi bırakan Angela Merkel'in akabinde Almanlar sandık başına gitti.

Almanya'da yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD), oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci oldu.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, seçimi galibiyetle tamamlayan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, ZDF kanalında yaptığı açıklamada “Almanya’da iyi bir pragmatik hükümetin kurulması için görevin kendisine verildiğini” söyledi.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı olan Olaf Scholz, Hristiyan Birlik (CDU/CSU)-SPD koalisyonunda 2018'den bu yana maliye bakanlığı ve başbakan yardımcılığı yapıyordu.

Almanya'nın yeni başbakanı kim oldu, Olaf Scholz kimdir? merak ediliyor. İşte Olaf Scholz'un hayatı ve siyasi kariyerine dair bilgiler...

OLAF SCHOLZ KİMDİR?

63 yaşındaki aday, Osnabrück'te doğdu ancak Hamburg'da büyüdü.

2011'den 2018'e kadar hukuk okudu, Hamburg'un belediye başkanı olarak görev yaptı. Scholz, iş hukuku konusunda uzman bir avukat.

Olaf Scholz, aynı zamanda Alman siyasetçidir. Belediye başkanlığı yıllarında Scholz, Federal Meclis'e (Bundestag) de ilk kez 1998'de seçildi.

Siyasete Sosyalist Gençlik Lideri olarak atıldı; 2002-2004 arasında SPD Genel Sekreterliği'ni yürüttü; 2011-2018 arasında Hamburg eyaletinin başbakanlığını yaptı. 14 Mart 2018'den beri maliye bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev almaktadır.

2011-2018 yılları arasında Hamburg belediye başkanlığı yapmıştır. Ağustos 2020'de Almanya Sosyal Demokrat Partisi tarafından 2021 Almanya federal seçimlerinde partinin başbakan adayı olarak gösterildi.

KARA PARAYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SUNDU

2018’den beri Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan Olaf Scholz, Alman ekonomi tarihindeki en büyük finansal skandallardan biri olan Wirecard nedeniyle oldukça eleştirildi.Scholz, seçimlere bir hafta kala da Federal Meclis Maliye Komisyonu'nda bakanlığıyla ilgili yürütülen soruşturmaya dair soruları yanıtladı ve kara parayla mücadele çalışmalarını savundu.

EN SEVİLEN SOSYAL DEMOKRAT

Fransa ile birlikte Scholz, AB'nin 750 milyar euroluk pandemi kurtarma fonunun da baş mimarıydı. Aynı zamanda Covid'le mücadeledeki rolü, ona övgü ve puan kazandırdı.



Anketlerde en sevilen sosyal demokrat siyasetçi çıktığı için 2020’de başbakan adayı gösterildi.

İŞÇİ HAKLARI SAVUNUCUSU

Almanya’da asgari saat ücretini 12 euroya çıkarma sözü veren Scholz, sosyal adalet söylemleriyle dikkati çekiyor. İşçi haklarının güçlendirilmesi ve iklim korumada etkili önlemler alınmasını hedefliyor.