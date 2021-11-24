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Almanya’da yeni koalisyon kuruldu, Merkel dönemi bitti

Almanya’da yeni koalisyon kuruldu, Merkel dönemi bitti

Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller'in koalisyon görüşmeleri sonuçlandı. 3 parti koalisyon protokolünü duyurdu ve Almanya'da Merkel dönemi resmen bitmiş oldu.