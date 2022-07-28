Alpler'deki buzullar eriyince İtalya-İsviçre sınırı yer değiştirdi

Theodul Buzulu'nun geri çekilmesiyle birlikte İtalya ve İsviçre sınırında kayma yaşandı. Testa Grigia zirvesinin yakınındaki konukevinin de iki ülke arasında bölünmesine sebep oldu.

Alpler'de eriyen Theodul Buzulu, İsviçre ve İtalya arasındaki sınırı kaydırdı.

Bu durum bir İtalyan dağ kulübesinin yerini de tartışmaya açtı.

100 metrelik sınır yeniden çizildi

The Guardian'ın haberine göre, İtalya-İsviçre sınırı Alp buzullarının üzerinden geçtikten sonra sınır havza hattını takip ediyor. Ancak Theodul Buzulu, 1973 ile 2010 yılları arasında kütlesinin neredeyse dörtte birini kaybetti. Bu, altındaki kayayı buza maruz bırakarak drenaj ayrımını değiştirdi ve iki komşuyu sınırlarının 100 metre uzunluğundaki kısmını yeniden çizmeye zorladı.

Bunun yanı sıra, Theodul Buzulu'nun geri çekilmesi, havzanın 3 bin 480 metrelik Testa Grigia zirvesinin yakınındaki Rifugio Guide del Cervino'ya ilerlemesine de neden oldu.





Tesisin üçte ikisi İsviçre'de

Rifugio Guide del Cervino 1984 yılında kayalık bir tepe üzerine inşa edildiğinde, 40 yatağı ve uzun ahşap masaları ile birlikte tamamen İtalyan topraklarındaydı. Ama şimdi, yatakların çoğu ve restoran da dahil olmak üzere, kulübenin üçte ikisi teknik olarak güney İsviçre'de bulunuyor.

Konaklama tesisinin menüsü Almanca yerine İtalyanca olmasına ve İsviçre Frangı yerine Euro olarak ödemesine rağmen, bu durum ziyaretçiler arasında kafa karışıklığına neden oluyor.





"İsviçre'de miyiz, İtalya'da mıyız?"



Habere göre, işletmeyi ziyaret eden 59 yaşındaki turist Frederic, restoranda bir dilim turta ısmarlarken, "Yani, İsviçre'de miyiz, İtalya'da mıyız diye" sorarak, bölgedeki ziyaretçilerin şaşkınlığını vurguladı. Bununla birlikte, bu; 2018'de başlayan ve geçen yıl uzlaşmayla sonuçlanan diplomatik müzakerelere konu olduğu için sorulmaya değer bir soru ama detayları gizli kaldı.





Anlaşma gizli tutuldu

İtalya ve İsviçre arasındaki sınırın değişmesi konusu, turizme dayalı bölgenin dünyanın en büyük kayak merkezlerinden birinin tepesinde yer alması ve birkaç metre öteye teleferik istasyonunun inşa edilmesi gibi önemli bir yeni gelişme ile gündeme geldi.

Kasım 2021'de Floransa'da bir anlaşma imzalandı, ancak sonuç İsviçre hükümeti tarafından onaylandıktan sonra açıkl

İsviçre'nin ulusal harita ajansı Swisstopo'nun baş sınır yetkilisi Alain Wicht AFP'ye verdiği demeçte, "Farkı bölmeye karar verdik" dedi.anacak. Kararın 2023'ten önce kamuoyuna açıklanması beklenmiyor.

"Kazanan da olmadı kaybeden de"

Wich’in görevi, karayla çevrili İsviçre'nin Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya ve Lihtenştayn ile olan bin 935 kilometrelik sınırındaki 7 bin sınır işaretçisine bakmayı içeriyor. Her iki tarafın da bir çözüm bulmak için taviz verdiği müzakerelere katıldığını söyleyen Witch, “İki tarafta da kazanan çıkmasa bile en azından kimse kaybetmedi” diye konuştu.