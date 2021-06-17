Uzmanlara göre bu durum, bölgedeki kar içinde bulunan tek hücreli canlıların renk değiştirmesinden kaynaklanıyor. Karbondioksit miktarının artışı renk değişikliğine neden oluyor.

Avrupa'da sekiz ülkeyi geçerek 1200 kilometre uzunluğunda bir alanı Alpler’in yüksek kesimlerinde, "kırmızı kar" görüldü.

Alpler’in İsviçre, İtalya, Fransa boyunca uzanan kısımlarında görülen kırmızı karın gizemini araştıran uzmanlara göre, iklim değişikliği sonucu havadaki karbondioksit miktarı arttı ve bazı canlılar renk değiştirdi.

TEK HÜCRELİ CANLILAR YAŞAMI

Uzmanlar deniz seviyesinden binlerce metre yükseklikteki karda mikroalglerin yani tek hücreli canlıların yaşadığına dikkati çekiyor.

Kış aylarında algler görünmüyorlar.

İklim değişikliği ile havalar daha çabuk ısınıyor. Bu da havadaki karbondioksit miktarını artırıyor.

Alpler'de kırmızı kar arttı VİDEO

ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DAHA FAZLA "KIRMIZI KAR"

Uzmanlar genellikle yeşil renkte olan alglerin, güneşten korumak için kırmızı renge döndüğü görüşünde.

Arktik ve Antarktik bölgelerde kırmızı karın önceki yıllara göre daha fazla görüldüğü de vurgulanıyor.