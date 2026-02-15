Türkiye'nin Altay hamlesi Atina’yı alarma geçirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesinin haberine göre, Yunan Genelkurmay Başkanlığı tankların ateş kontrol sistemlerini daha modern bir versiyonla yenilemek üzere adım attı.

Haberde ayrıca, Ukrayna savaşından çıkarılan dersler doğrultusunda koruyucu kafes sistemleri başta olmak üzere çeşitli önlemlerle tankların aktif koruma kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

YUNAN BASINI GÜNDEMİNE ALDI

180 adet Leopard 2A4 tankını kapsayan bu programın, esasen tankın motorunun ve tüm elektronik ve sensörlerinin değiştirilmesini, ek zırh eklenmesini ve 120 mm'lik topun aynı kalibrede ancak daha uzun yeni bir namlu ile değiştirilmesini öngördüğü ifade edildi.

Haberde, modernizasyon tmamlandığında, Yunanistan'ın, 170 adet Leopard 2A6 ve 183 adet Leopard 2A7'den oluşan, Avrupa'nın en büyük ve en yetenekli Leopard 2 ana muharebe tankı filolarından birine sahip olacağı ifade edildi.

YUNANİSTAN'DA ALTAY HAREKETLİLİĞİ

Yunanistan’ın bu hamlesinin, Altay için geliştirilen yerli ve milli BATU motorunun fabrika kabul testlerini tamamlamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Yabancı basında yer alan haberlere göre, 2025 yılında teslim edilen üç seri üretim Altay tankına ek olarak, 2026’da Türk Kara Kuvvetleri’ne en az 10 adet Altay ana muharebe tankının teslim edilmesi planlanıyor.

Bu hedefin gerçekleşmesi halinde, yıllık teslimat sayısında üç kattan fazla artış yaşanacağı belirtiliyor.

YUNANİSTAN LEOPARD 2A4 TANKLARINI MODERNİZE ETMEYE BAŞLADI

Söz konusu gelişmelerin ardından Yunanistan'ın Leopard 2A4 tanklarını modernize etmeye başladığı ifade edildi.

Haberde, Yunanistan'ın tank modernizasyonu adımının Türkiye'deki askeri gelişmelerle yakından bağlantılı olduğu açıkça dile getirildi.