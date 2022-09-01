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    American Airlines, son altı ayda 484 bin valiz kaybetti

    ABD merkezli şirket, valizlerin yönetimi konusunda eksiklik yaşıyor. American Airlines'ı, JetBlue ve Delta gibi hava yolları takip ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 10:10
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    American Airlines, son altı ayda 484 bin valiz kaybetti

    Uçak yolculuklarında bazı bagajların kaybolma riski bulunuyor.

    Nadir görülen bu durum, ABD merkezli hava yolu şirketleri için pek de öyle değil.

    Valiz yönetiminde en kötüsü

    American Airlines, son altı ayda yolcuların bagajlarını kötü bir şekilde idare etmede ilk sırada yer alıyor.

    Son 6 ayın verilerine göre, söz konusu şirket, her bin valizden yaklaşık 9'unu kaybederken, toplam sayının 484 bin düzeyinde olduğuna dikkat çekildi.

    Diğer hava yollarının durumu

    JetBlue, bin valizden 7'sini kaybederken, onu 6,6 valizle United, 6,1 ile Delta ve 4,5 ile Southwest izledi.

    Geçen yılın aynı dönemine kıyasla American Airlines, bin kişi başına iki çanta daha fazla kaybetmeye başlamış durumda.

    İç hat uçuşlarının yüzde 25'i ertelendi

    Öte yandan ABD Ulaştırma Bakanlığı'na göre, son 6 ayda ABD'deki iç hat uçuşlarının neredeyse yüzde 25'i ertelendi.

    Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, uçuş kesintilerinin 'kabul edilemez' olduğunu söyleyerek hava yollarının daha iyisini yapmasını istedi.

    American Airlines, son altı ayda 484 bin valiz kaybetti #1


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