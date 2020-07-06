Amerika, askerlerini Almanya'dan çekiyor

Son on yılda Almanya'da konuşlanan birliklerine 1 milyar euro ödeyen Amerika, geri adı

Brigitte Freihold'un, sol üyesi olduğu Almanya Federal Meclis'e sunduğu soru önergesine açıklık getirildi.

Amerika'nın, Almanya'da bulunan 34 bin 500 askerinden 9 bin 500'üne geri çekilmesi talimatı vermesinin tartışmaları hala sürüyor.

10 YILDA 1 MİLYARLIK ÖDEME

Federal meclis üyesi Freihold'un soru önergesine açıklık getiren hükümet, ABD birliklerinin Almanya'da konuşlandırılması için son on yılda yaklaşık 1 milyar Euro ödediğini açıkladı.

ABD askerinin Almanya'da kalması için inşaat önlemleri için yapılan ödeme miktarının 648,5 milyon Euro’yu bulduğu ve savunma maliyetleri için ise 333,9 milyon Euro ödeme yapıldığı belirtildi.

BERLİN YÖNETİMİ TEHDİT EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump savunma harcamalarını artırması için Almanya'ya uzun süredir baskı uyguluyordu. ABD'nin eski Berlin Büyükelçisi Richard Grenell geçen ağustos ayında Alman hükümetinin savunma bütçesini artırmaması durumunda ABD askerlerinin bir bölümünün geri çekileceği tehdidinde bulunmuştu.