Amerika tarihine geçen aile: Versay Kraliçesi'nin hayali yarım kaldı

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Amerikalı Siegel çifti, Versay Sarayı'ndan ilhamla Amerikan tarihin en pahalı evi olarak anılacak yeni evlerine geçme hazırlığı yaptı ancak işler planladıkları gibi gitmedi.

Ekonomik krizin etkisiyle milyarder Siegel çifti dibe vurdu.

Belgesel 2012'de yayınlansa da çiftin hayalini kurduğu ev tamamlanamadı.

EV 14 ODA, 30 BANYODAN OLUŞACAKTI

Ocak 2025'te sosyal medyada paylaşım yapan Jackie Siegel, 14 odalı, 30 banyolu malikanenin neredeyse tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Ev, son halini almasa da şimdiden ABD tarihinin en pahalı evlerinden biri haline geldi.

EŞİNDEN SONRA KIZ KARDEŞİNİ DE KAYBETTİ

Queen of Versailles (Versailles Kraliçesi) adlı belgeselin yıldızı Jackie Siegel, son dönemde acı kayıplarla gündeme geldi.

Siegel'ın kız kardeşi Jessica Mallery hayatını kaybetti.

43 yaşındaki kız kardeşini kaybeden Siegel, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

5 Nisan'da 89 yaşında hayatını kaybeden sevgili kocam David Siegel'in kaybının yasını tutarken, dün güzel kız kardeşim Jessica Mallery'nin 43 yaşında, aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybetmesiyle dünyam bir kez daha paramparça oldu.

EVİN SON HALİNİ GÖREMEDİ

Jackie'nin kocası David Siegel ise üç gün öce 89 yaşında hayatını kaybetti.

Siegel üzüntüsünü şöyle ifade etti:

David ile 25 harika yıl geçirecek kadar şanslıydım ve birlikte sekiz harika çocuk yetiştirdik. Yıkıldığımızı söylemek yetersiz kalır. Ancak Victoria'nın onu karşılamak için orada olduğunu bilmek bana teselli veriyor.

Jackie Siegel'ın eşi, inşası hala tamamlanmayan malikanesinin son halini göremedi.

Siegel'ın kızı Victoria da 2015 yılında, 18 yaşındayken aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetmişti.

EVLERİNİN İNŞASI BELGESELE KONU OLDU

Jackie ve David 2000 yılında evlendi.

25 yıldır evli olan çift, 2012 yılında ekonomik kriz döneminde Florida'daki 100 milyon dolarlık mülklerinin inşasını konu alan bir belgeselde birlikte rol aldı.

AMERİKA RÜYASININ KARANLIK YÜZÜ

Lauren Greenfield imzalı belgeselde Amerikalı devre mülk milyarderi David Siegel ve eşi, Versay Sarayı'ndan ilham alarak bir malikane inşa etmek istedi.

Ekonomik kriz nedeniyle her şeyini kaybeden çiftin hikayesi, Amerika rüyasının karanlık yüzünü gözler önüne serdi.