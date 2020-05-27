Amerika'da eylemlerin dozu artıyor

Amerikan polisinin siyahi bir kişiyi öldürürken kameralara yansıması üzerine çıkan olaylarda, polis araçları kullanılamaz hale getirildi.

Amerika'nın Minneapolis kentinde bir polis, ellerini kelepçelediği siyahi vatandaşı vahşice öldürdü. 46 yaşındaki George Floyd'un, polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntülerin paylaşılması üzerine büyük olayların fitili de ateşlendi.

Polis ekiplerinin göstericilere yönelik şiddetinin her geçen dakika artması, göstericilerin de kızmasına neden oldu.

Polis merkezlerini taşlayıp araçları kullanılmaz hale getiren eylemciler, yer yer polisle çatışmaya girmeyi de göze aldı.

KATİL POLİSİN EVİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, George Floyd'u öldüren polisin evi de göstericiler tarafından tespit edildi.

Evin önünde nöbet tutmaya başlayan siyahi eylemciler, ölüm sloganları attı.

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FOTOĞRAF: ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd

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