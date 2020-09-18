Paket teslim etmeye giden kuryenin, bahçe içerisinde üzerine doğru koşan köpekten kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

ABD'nin Kalofirniya eyaletinde bir adrese kargo teslim etmek isteyen kurye, korku dolu anlar yaşadı.

Kapıdaki 'Köpeğe dikkat edin' işaretini dikkate almayan kurye, rahat bir şekilde içeriye girip, ön kapıya doğru ilerledi.

KÖPEĞİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Bir süre sonra yapılı bir köpekle karşılaşan kurye, elindeki paket ile koşmaya başlayarak çitlerin üzerinden atladı.

Kuryenin paniğe kapılıp kaçmaya başladığı o anlar ise güvenlik kamerasına kaydedildi.

Amerika'da köpekten korkan kurye çitlerden atladı