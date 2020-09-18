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    Amerika'da köpekten korkan kurye çitlerden atladı

    Paket teslim etmeye giden kuryenin, bahçe içerisinde üzerine doğru koşan köpekten kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 16:07
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    Amerika'da köpekten korkan kurye çitlerden atladı

    ABD'nin Kalofirniya eyaletinde bir adrese kargo teslim etmek isteyen kurye, korku dolu anlar yaşadı.

    Kapıdaki 'Köpeğe dikkat edin' işaretini dikkate almayan kurye, rahat bir şekilde içeriye girip, ön kapıya doğru ilerledi.

    KÖPEĞİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

    Bir süre sonra yapılı bir köpekle karşılaşan kurye, elindeki paket ile koşmaya başlayarak çitlerin üzerinden atladı.

    Kuryenin paniğe kapılıp kaçmaya başladığı o anlar ise güvenlik kamerasına kaydedildi.

    Amerika'da köpekten korkan kurye çitlerden atladı

    Amerika da köpekten korkan kurye çitlerden atladı #1

    Amerika da köpekten korkan kurye çitlerden atladı #2

    Amerika da köpekten korkan kurye çitlerden atladı #3

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