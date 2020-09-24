Süratli bir şekilde ilerleyerek hatalı sollama yapan sürücünün, karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı anlar kameraya yansıdı.

ABD'de hatalı sollama, kazayla noktalandı.

İki yönlü yolda seyir halinde olan bir otomobil, sollama yapmak için şerit değiştirdiği sırada karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kaza anı ise başka bir otomobilde bulunan araç kamerası tarafından kaydedildi.

İşte o anlar...

Amerika'da sollama yapan aracın sebep olduğu kaza