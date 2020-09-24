Dolar
7.6983
-0.0337%
Euro
8.9852
0.1013%
Altın
1860.12
-0.1787%
Borsa
1103.87
0.1106%
G. Altın
460.277
-0.2941%
Bitcoin
79881.55
1.2568%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Amerika'da sollama yapan aracın sebep olduğu kaza

    Süratli bir şekilde ilerleyerek hatalı sollama yapan sürücünün, karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 10:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Amerika'da sollama yapan aracın sebep olduğu kaza

    ABD'de hatalı sollama, kazayla noktalandı.

    İki yönlü yolda seyir halinde olan bir otomobil, sollama yapmak için şerit değiştirdiği sırada karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı.

    Kaza anı ise başka bir otomobilde bulunan araç kamerası tarafından kaydedildi.

    İşte o anlar...

    Amerika'da sollama yapan aracın sebep olduğu kaza

    Amerika da sollama yapan aracın sebep olduğu kaza #1

    Amerika da sollama yapan aracın sebep olduğu kaza #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir