Seçimin ardından karşı karşıya gelen Donald Trump taraftarı ile Trump karşıtı bir kadının arasındaki ilginç diyalog kameraya yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 59'uncu Başkanı belli oluyor.

Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden, başkanlık için yarışıyor.

Oy sayımları devam ederken, Amerika sokaklarında karşı karşıya gelen Trump destekçileri ile karşıtları arasında ilginç anlar yaşanıyor.

Trump'ı destekleyen siyahi bir şahıs, kendisine bir şeyler anlatan Trump karşıtı bir kadını dil çıkararak dinledi.

İşte o anlar...

Amerika'daki seçimden en ilginç görüntü