Amerika'dan Türkiye'ye S-400 tepkisi

ABD NATO Büyükelçisi Türkiye'nin S-400'leri denemesiyle ilgili "Ne yaptıysak durduramadık; Türkiye, S-400 savunma sistemine sahip olmak için çok şey feda etti" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’lerin ilk denemelerini gerçekleştirdiği iddiası ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.



NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi Hutchison'a Türkiye'nin S-400'lerin deneme atışı yapmasıyla ilgili düşünceleri sorulması üzerine sözlerine, "Bu gelişmeler hiç iyi değil" diyerek yanıt vermeye başlayan Hutchison, ABD ve hatta tüm NATO’nun, Türkiye’nin S-400’leri satın alacağını duyurduğu 2017’den itibaren bunu önlemek için "çok yoğun çaba harcadığını" anlattı.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Büyükelçi Hutchison, "Biz, tüm NATO ittifakımızla birlikte Türkiye’yi, hasım olarak kabul ettiğimiz Rusya’dan füze savunma sistemi almaktan vazgeçirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Rusya’dan füze savunma sistemi almak ve bunu NATO ittifakımızın içine sokmak… Bu bir kırmızı çizgi. Bunda şüphe yok" diye konuştu.

S-400’ler nedeniyle Türkiye’nin F-35 programından çıkartıldığını hatırlatan ABD’nin NATO Büyükelçisi Hutchison, Ankara’nın karşı karşıya kalabileceği sonuçların bununla sınırlı kalmayabileceğine de üstü kapalı ifadelerle işaret etti.

TÜRKİYE ÇOK ŞEYİNİ FEDA ETTİ

"Türkiye bir Rus füze savunma sistemine sahip olabilmek için çok şeyi feda etti" diyen Amerikan Büyükelçisi Hutchison, "Biz, onları ittifakımıza bağlı kalmaları konusunda ikna edemediğimiz için çok mutsuzuz. Egemenlik meselelerini Rus füze savunma sistemine el uzatmadan çözümlemeye çalışmaya ikna edemediğimiz için çok mutsuzuz" dedi.

S-400'ün, 400 km menzilli füzesinin ateşleme anı VİDEO