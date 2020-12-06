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    Amerikalı babaanne, torununa şişe fırlatan kadına saldırdı

    Restoran sahibi bir babaanne, torununa şişe fırlatan müşteriyi masayla dövdü.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 09:57
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 11:00
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    Amerikalı babaanne, torununa şişe fırlatan kadına saldırdı

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde bulunan bi restorana giden müşteri, siparişinin hazır olmadığını öğrenince olay çıkardı.

    Çalışanlarla tartışma yaşayan müşteri, restoran sahibi Doris Campos’un kızının kucağında bulunan torununa dezenfektan fırlattı.

    MASAYLA MÜŞTERİYE SALDIRDI

    Bunun üzerine sinirlenen babaanne Campos yanındaki masa ile müşteriyi yere serdi.

    Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Amerikalı babaanne, torununa şişe fırlatan kadına saldırdı

    Amerikalı babaanne, torununa şişe fırlatan kadına saldırdı #1

    Amerikalı babaanne, torununa şişe fırlatan kadına saldırdı #2

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