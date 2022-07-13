Amerikalı çift, boy farkı nedeniyle yapılan yorumlara tepki gösterdi

Jesika, kocasının boyunun kendisinden küçük olması nedeniyle farklı yorumlarla karşılaştıklarını söyledi. Hunter, "Herkes boyla dalga geçmenin uygun olduğunu düşünüyor" dedi.

ABD'de yaşayan Jesika-Hunter çifti, boy farkı nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Arizonalı çift, 2020 yılında tanışırken, bu yıl ise hayatlarını birleştirdi.

Çiftin birlikte çektirdikleri fotoğraflar hakkında sosyal medyada alaylı yorumlar yapıldı.

Sosyal medyanın gündemine oturan çift

30 yaşındaki Jesika, 31 yaşındaki kocası Hunter'ın kendisinden 16 santimetre daha kısa olduğunu ve insanların onu sık sık "oğluyla karıştırdığını" söyledi.

Çift, mutlu ilişkilerine rağmen, insanların sürekli olarak boy farkıyla ilgili yaptığı yorumlarla karşılaşıyor.

"Oğlun mu" diye soruyorlar

Yaşadıklarını anlatan Jesika, "İnsanlar bana neden kendimden çok daha kısa biriyle birlikte olduğumu soruyor. 'O senin oğlun mu' diye soran yorumlar aldık." dedi.

Boylarıyla dalga geçenlere cevap

"Bir kadın için ortalamadan biraz daha uzunum." diyen 170 santimetre boy uzunluğuna sahip olan Jesika, kendileri hakkında yapılan yorumları önemsemediğini dile getirerek, "Mutluyuz ve önemli olan tek şey bu." ifadesini kullandı.

"Herkes boyla dalga geçmenin uygun olduğunu düşünüyor"

Hunter da "Birinin kilosu hakkında şaka yapıyorsanız, bu elbette korkunç bir şey. Ayrıca herkes, sanki önemli bir şey değilmiş gibi, boyla dalga geçmenin uygun olduğunu düşünüyor. Hayatım boyunca böyle yaşadım." diye konuştu.

Açıklamasının devamında Hunter, "Daha önce çıktığım tüm insanlar benden çok daha uzundu ve bu durum beni hiç rahatsız etmedi." dedi.