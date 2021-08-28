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- Amerikalı diplomat, Taliban'ın eline geçen para ve silahları paylaştı
Amerikalı diplomat, Taliban'ın eline geçen para ve silahları paylaştı
- Haber Merkezi
- 28.08.2021 - 09:04
- Güncelleme : 28.08.2021 - 09:14
ABD'nin 20 yılın ardından Afganistan'dan acele çekilme kararı, başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı çevresinde izdihama neden oldu.
Ülkeden ayrılmak isteyen çaresiz Afganların günler süren umutlu bekleyişleri sırasında havalimanı bölgesinde peş peşe meydana gelen patlamlara, onlarca insanın ölmesine ve yaralanmasına yol açtı.
AMERİKALI DİPLOMATIN PAYLAŞIMI
Hayatını kaybedenler arasında ABD askerlerinin bulunması, Afganistan'dan hızlı çekilme nedeniyle Başkan Joe Biden'a yönelik eleştirilerin artmasına neden olurken, Amerikan askerlerinin geride bıraktığı çok sayıda silah ve yüklü miktarda para sosyal medyaya yansıdı.
PARA VE SİLAHLAR TALİBAN'IN ELİNDE
Görüntüleri paylaşan ABD'nin Sırbistan ve Kosova Barış Müzakereleri Özel Temsilcisi diplomat Richard Grenell, ABD Ulusal İstihbaratı, CIA, Ulusal Güvenlik Ajansı'nı (NSA) etiketlediği paylaşımında ortaya çıkan manzara dikkat çekti.
Çok sayıda Amerikan silahının ve yüklü miktarda ABD dolarının Taliban'ın eline geçtiği görüldü.
Amerikalı diplomat, Taliban'ın eline geçen para ve silahları paylaştı ViDEO