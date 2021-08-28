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Amerikalı diplomat, Taliban'ın eline geçen para ve silahları paylaştı

Amerikalı diplomat, Taliban'ın eline geçen para ve silahları paylaştı

Afganistan'dan ayrılan ABD, ardında çok sayıda silah ve yüklü miktarda para bıraktı. Taliban'ın el koyduğu para ve silahların görüntüleri, Amerikalı diplomat tarafından paylaşıldı.