Euro
9.8633
0.08%
Dolar
8.3528
0.11%
Altın
487.51
-0.02%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
403.158
-0.32%
EXEN Coin
26.01
-0.95%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C
    Amerikalı diplomat, Taliban'ın eline geçen para ve silahları paylaştı

    Amerikalı diplomat, Taliban'ın eline geçen para ve silahları paylaştı

    Afganistan'dan ayrılan ABD, ardında çok sayıda silah ve yüklü miktarda para bıraktı. Taliban'ın el koyduğu para ve silahların görüntüleri, Amerikalı diplomat tarafından paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 09:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ABD'nin 20 yılın ardından Afganistan'dan acele çekilme kararı, başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı çevresinde izdihama neden oldu.

    Ülkeden ayrılmak isteyen çaresiz Afganların günler süren umutlu bekleyişleri sırasında havalimanı bölgesinde peş peşe meydana gelen patlamlara, onlarca insanın ölmesine ve yaralanmasına yol açtı.

    AMERİKALI DİPLOMATIN PAYLAŞIMI

    Hayatını kaybedenler arasında ABD askerlerinin bulunması, Afganistan'dan hızlı çekilme nedeniyle Başkan Joe Biden'a yönelik eleştirilerin artmasına neden olurken, Amerikan askerlerinin geride bıraktığı çok sayıda silah ve yüklü miktarda para sosyal medyaya yansıdı.

    PARA VE SİLAHLAR TALİBAN'IN ELİNDE

    Görüntüleri paylaşan ABD'nin Sırbistan ve Kosova Barış Müzakereleri Özel Temsilcisi diplomat Richard Grenell, ABD Ulusal İstihbaratı, CIA, Ulusal Güvenlik Ajansı'nı (NSA) etiketlediği paylaşımında ortaya çıkan manzara dikkat çekti.

    Çok sayıda Amerikan silahının ve yüklü miktarda ABD dolarının Taliban'ın eline geçtiği görüldü.

    Amerikalı diplomat, Taliban'ın eline geçen para ve silahları paylaştı ViDEO

    Amerikalı diplomat, Taliban ın eline geçen para ve silahları paylaştı #1

    Amerikalı diplomat, Taliban ın eline geçen para ve silahları paylaştı #2

    Amerikalı diplomat, Taliban ın eline geçen para ve silahları paylaştı #3

    Amerikalı diplomat, Taliban ın eline geçen para ve silahları paylaştı #4

    Amerikalı diplomat, Taliban ın eline geçen para ve silahları paylaştı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir