Birden fazla kız çocuğuna yıllarca cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Amerikalı eski rahip Richard Daschbach, suçlu bulunarak 12 yıl hapse mahkum edildi.

Güneydoğu Asya'da yer alan ada ülkesi Doğu Timor'da Amerikalı eski rahip, 84 yaşındaki Richard Daschbach, yıllar boyunca 12'den fazla kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bularak 12 yıl hapse mahkum edildi.

Avukat Miguel Faria, müvekkili hakkında cinsel istismar suçlamasıyla verilen 12 yıl hapis cezasını kabul etmediklerini belirterek kararı temyize götüreceklerini söyledi.

İLK KEZ YARGIYA TAŞINDI

Davanın, Katolik çoğunluğa sahip bir ülkede, bir rahip hakkındaki cinsel istismar iddialarının ilk kez yargıya taşınması nedeniyle önemli olduğu ifade ediliyor.

AİLE İÇİ ŞİDDETTEN DE SUÇLANIYOR

Daschbach, 1990'ların başında yetimler, savunmasız çocuklar ve istismar mağdurları için sığınma evi kurmuştu.

Oecusse'de misyoner olarak onlarca yıl geçiren Daschbach, 14 yaşından küçük çocuklara cinsel istismarda bulunmanın yanı sıra aile içi şiddetten de suçlanıyor.

Amerikalı eski rahip, çocuk istismarından 12 yıl hapis cezası aldı VİDEO