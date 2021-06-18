Amerikalı kadınlar, anneliği erteliyor

ABD basını, ülkedeki kadınlar arasında kariyerin öncelenmesi nedeniyle doğum oranlarının düştüğünü yazdı.

ABD'de yapılan bir araştırmada, 20'li yaşlardaki Amerikalı kadınların doğurganlık oranının düştüğü ortaya çıktı.

New York Times gazetesinin "Amerikalı kadınlar, neden her yerde anneliği geciktiriyor?" başlıklı haberinde konu mercek altına alındı.

"HAMİLE KALAMAM"

Meksikalı göçmen bir ailenin en büyük kızı olan Luz Portillo'nun hayatından bahsedilen haberde, Portillo'nun "Hamile kalamam. Kariyerim ve işim olmalı. Bunu yapmazsam, ailemin yaptığı her şey boşa gitmiş olur." şeklindeki sözleri aktarıldı.

Büyük ve kıyı şehirlerinde yaşayan üst orta sınıf Amerikalıların on yıllar boyunca ebeveynliği erteledikleri, yüksek eğitimli kadınların bebek sahibi olmayı kariyerleri yolunda gidene kadar, genellikle 30'lu yaşların başlarına kadar düşünmedikleri kaydedildi.

"ÖNCE KARİYERİM OLSUN"

Verilere göre; doğum oranı, iş artışının en fazla olduğu yerlerde en hızlı şekilde düşüş gösteriyor. 1996'dan 2007'ye kadar, doğum oranları küçük şehirlerde ve kırsal alanlarda en hızlı, büyük metropol alanlarında en yavaş arttı.

Ancak 2007'den 2019'a kadar doğum oranları neredeyse her yerde düşüş kaydetti.

27 yaşındaki Kara Schoenherr, "Önce bir evim ve kariyerim olsun istiyorum." dedi.

KADINLARIN MEZUNİYET ORANI ARTTI

Araştırmacılar, doğurganlık düşüşünün nedeninin eğitim olup olmadığını kesin olarak söyleyemiyor, ancak bir bağlantının var olduğunu düşünüyor.

Öte yandan, Kadınların mezuniyet oranlarının erkeklerden daha hızlı arttığı bildirildi. 20'li yaşlardaki kadınların üçte birinin 2019'da üniversite diplomasına sahip olduğu bilgisine yer verildi. Bunun, 2007'ye oranla dörtte bir oranında arttığı ifade edildi.

23 yaşındaki Alejandra De Santiago'nun, "Çocuk sahibi olmadan önce kim olduğumu bilmek istiyorum." görüşü paylaşıldı.