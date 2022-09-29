59 yaşındaki Amerikalı rapçi Coolio, Los Angeles'ta bir arkadaşının evinin banyosunda hareketsiz yatarken bulundu. Coolio’nun kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

90'lı yıllarda fırtına gibi esen Amerikalı rapçi Coolio’dan kötü haber geldi.

Uzun süredir Coolio'nın menajerliğini yapan Jarez Posey, ABD medyasına verdiği demeçte, 59 yaşındaki ünlü yıldızın Los Angeles'ta bir arkadaşının evinin banyosunda hareketsiz yatarken bulunduğunu açıkladı.

Kalp krizi şüphesi

1980'lı yıllarda müzik yapan ancak 1996 yılında çıkardığı 'Gansta's Paradise' adlı şarkısıyla hip hop tarihine geçen Coolio'nun kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Ancak Posey, ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirmiş olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Amerikalı rapçi Coolio banyoda ölü bulundu ViDEO

40 yıllık kariyer

Gerçek adı Leon Ivey Jr. olan Coolio, 'Gansta's Paradise' şarkısıyla Grammy Ödülü'ne değer görülmüştü.

40 yılı aşan kariyerinde 8 stüdyo albümü kaydeden Coolio, bir American Müzik Ödülü, üç de MTV Video Müzik Ödülü kazanmıştı.

En çok montajlanan şarkı

Sözlerini L.V. ve Stevie Wonder ile ortak yazdığı aynı adlı albümünün içerisinde yer alan 1995 yapımı şarkı, 1995 tarihli Amerikan yapımı sinema filmi “Dangerous Minds”ın film müziği olarak kullanılmıştı.

'Gansta's Paradise' dünyanın en çok montajlanan şarkılarından biri tarihe geçti.