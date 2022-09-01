Amerikalı sigarayı bıraktı, esrara başladı

ABD’de yapılan bir kamuoyu araştırması, ülkede esrar kullananların sayısının sigara içenlerden daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Washington merkezli Gallup araştırma şirketi, ABD’de 1930’lardan bu yana esrar, alkol ve sigara kullanım alışkanlığı üzerine yapılan yeni anketin sonuçlarını açıkladı.

Yapılan ankete göre ülkede esrar içenlerin oranı, sigara içenleri geçti.

Sigara içenlerin oranı yüzde 11’e düştü

ABD’de sigara içenlerin oranı 1950’lerde yüzde 45 olarak kayıtlara geçerken, günümüzde bu oran yüzde 11’e düştü.

ABD’de sigara içmeyen her 10 yetişkinden yaklaşık 3’ü daha önce sigara içtiğini belirtti.

Esrar kullanımı tüm zamanların en yüksek seviyesinde

ABD’de esrar kullananların sayısı ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak sadece bir yılda 3’te 1 oranında arttı.

Anket sonuçlarına göre, ABD’lilerin yüzde 16’sı esrar kullandığını söylerken yüzde 48’i ise daha önce esrar içmeyi denediklerini belirtti.

En fazla alkol tüketiliyor

İHA’da yer alan haberde; alkol kullanan ABD’li yetişkinlerin oranının, esrar ve sigara kullananlardan çok daha fazla olduğu belirlendi.

Amerikalıların yaklaşık yüzde 45'i bir önceki hafta alkol kullandığını bildirirken, yüzde 23'ü ise ara sıra kullandığını söyledi.