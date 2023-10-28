Amerikalı Yahudiler, Gazze'de ateşkes için gösteri düzenledi New York'taki tren istasyonunda toplananlar, Gazze'ye saldırılara son verilmesi gerektiğini söyledi. Savaşa inanmadıklarını söyleyenler, "Filistinliler özgür olmalı" dedi.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırıyor, dünya genelinde Filistinlilere destek gösterilerinin sayısı da her geçen gün artıyor.

ABD'de 'Barış için Yahudi Sesi' (JVP) adlı oluşum, New York'un en büyük tren istasyonu Grand Central'ın yolcu salonunda bir araya geldi.

Göstericiler, ellerinde pankartlarla İsrail'in ölümcül saldırılarını protesto etti.

Ateşkes istediler

İsrail'e tepki gösteren ve çoğu siyah tişört giyen göstericiler, "Hemen ateşkes", "Gazze yaşasın" şeklinde sloganlar attı.

Yaşananlara son verilmesi gerektiğini söyleyenler, ateşkes çağrılarının yoğunlaşması gerektiğini vurguladı.

"Filistinliler özgür olmalı"

Açılan pankartlarda "Filistinliler özgür olmalı", "İsrailliler derhal ateşkes istiyor" şeklinde ifadeler yer aldı.

Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan JVP üyesi 81 yaşındaki Rosalind Petchesky, "Bu savaşa inanmıyorum." dedi.

New York Times'ın aktardığına göre, Petchesky, "Bombaların düşmesini durdurmak için burada sivil itaatsizlik yapıyoruz." diye konuştu.

İsrail, Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresini hedef aldı

Bu arada İsrail'in, gece yarısı düzenlediği hava saldırılarında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı bildirildi.

Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonunun Telegram platformundaki hesabında yayınlanan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik akşam başlattığı şiddetli bombardımanının devam ettiği aktarıldı.

Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurdular

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 150 yer altı hedefin savaş uçaklarıyla bombalandığını iddia etti.

Açıklamada, vurulan yerler arasında yer altı tünelleri ve altyapısı gibi hedefler olduğu, çok sayıda Kassam Tugayları mensubunun öldürüldüğü savunuldu.