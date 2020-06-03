Amerikalılar tencere tava çalarak Trump'ı protesto etti

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Washington'da, halk tencere tava çalarak Trump ve yönetimini protesto ediyor.

ABD'de Minneapolis kentinde bir polisin gözaltına aldığı siyah Amerikalı George Floyd’u yaklaşık dokuz dakika boyunca nefessiz bırakarak ölümüne sebep olmasının ardından başlayan protestolar Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) dört bir yanında devam ediyor.

Protestoların şiddetinin artması sonucu ülke genelinde birçok kentte sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Washington'da halk tencere tava çalarak Trump'ı protesto etti İZLE

SOKAKLARDA TENCERE-TAVA

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Washington'da, halk ABD Başakanı Donald Trump ve yönetimini protesto etti.

Evlerinin önüne ve pencerelere çıkaan Amerikalılar tencere tava çalarak seslerini duyurmaya çalıştı.