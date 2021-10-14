Amerikalıların Cadılar Bayramı alışverişi başladı

Birbirinden farklı kostümlerle kutlanan bayram için Amerikan halkı, soluğu alışveriş noktalarında aldı.

ABD'de halk, Cadılar Bayramı için mağazaların yolunu tuttu.

Renkli kostümlere ve korku temalı süslemelere sahne olan etkinlik, geçen yıl koronavirüs salgınının gölgesinde gerçekleşmişti.

BU YIL DAHA FAZLA KATILIM BEKLENİYOR

ABD'de koronavirüs vakaları azalırken, bu yıl daha fazla insanın Halloween olarak da bilinen etkinlik kapsamında kutlama yapması bekleniyor.

CADILAR BAYRAMI 31 EKİM'DE

Bu kapsamda 31 Ekim'deki kutlamalar için Amerikan halkı, sergilenen çeşitli kostümlerden satın almak için mağazalara akın etti.

Amerikalılar Cadılar Bayramı için alışverişte ViDEO

CADILAR BAYRAMI NASIL KUTLANIYOR

Cadılar Bayramı'nın sembolü, gülen bir bal kabağı olarak biliniyor.

Bal kabağının içi boşaltılarak gülen yüz şeklinde oyulduktan sonra içinde mum yakılıyor.

Bal kabağından yapılan yiyecekler dışında Halloween’da en çok tüketilen gıdalardan biri de elma şekeri.

Ev yapımı elma şekerleri çocuklara ikram edilirken, yine ev yapımı çikolatalar ve şekerlemeler tüketiliyor.