Amerikan Hava Yolları pilotlarından grev kararı

Yoğun çalışma temposunun yorgunluğa neden olduğunu belirten sendika, iş bırakma kararı aldı.

ABD'de pilotlar greve gitmeye hazırlanıyor.

Amerikan Hava Yolları pilotları sendikası, "aşırı yorgunluk ve zaman çizelgesi" nedeniyle grev yapmaya karar verdi.

AŞIRI ÇALIŞMA, YORGUNLUK...

Sendika, yaz boyunca yoğun çalışma programı, yorgunluk ve yeterli konaklama yerlerinin olmaması durumlarına tepkili olduklarını aktardı.

Müttefik Pilotlar Birliği (APA), Miami Uluslararası Havalimanı, Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı ve diğer yerlerde grev yapacak.

SENDİKA AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada, "Hava yolumuzun, geliri korumak ve iyileştirmek için güvenlik marjını destekleyen, pilotların ve yolcuların ihtiyaçlarına saygı duyan ve Amerikan Hava Yolları'nın riskini azaltan zamanlama uygulamalarına ihtiyacı var." denildi.

Amerikan Hava Yolları, konuyla ilgili açıklama talebine yanıt vermedi.

Ağustos ayında, Southwest Airlines pilotlarını temsil eden sendika, koronavirüs salgını döneminde şirketin çalışma koşullarındaki değişikliklerine karşı dava açmıştı.