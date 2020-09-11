Amerikan medyası, Türkiye'ye karşı AB ile birlik çağrısı yaptı

Wall Street Journal, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de askeri güç kullanması halinde ABD ile AB'nin Türkiye'ye ortak bir tepki vermesi gerektiğini yazdı.

Doğu Akdeniz'de yapılan planları bozan Türkiye, Amerika ve Avrupa'nın hedefi haline geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkeş, Yunanistan Başbakanı Miçotakis..

Avrupa'nın farklı liderleri düzenli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yapmaya başladı. Amerikan medyası da Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı üzerine oturtulan kampanyaya katıldı.

Ülkenin en çok okunan gazetelerinden biri olan Wall Street Journal, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin askeri güç kullanması durumunda Amerika ve Avrupa Birliği'nin ortak hareket ederkek Türkiye'yi baskı altına almasını istedi.

SAHADA YAŞAYACAKLARI ACI TECRÜBELER..

"Doğu Akdeniz'de hesaplaşma" başlığıyla yayınlanan başyazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ya siyasetin, diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar" sözlerine dikkat çekildi.

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ERDOĞAN GÜÇ KULLANIRSA..

Yazıda şu ifadelere yer verildi;

"Geçmişte ABD ve Avrupa, bölgede tansiyonun idare edilmesi konusunda birlikte hareket etmişti. Bu kez Washington diyalog çağrısı yaptı ancak meseleyi Avrupa Birliği'ne havale etti. Brüksel ise bir yanda Fransa, Türkiye'ye karşı tansiyonu sembolik adımlarla yükseltirken, Almanya'nın adil bir arabulucu rolünü üstlenmesiyle bölünmüş bir halde bulunuyor. Ayrıca gösterdiği çabaların, Amerika'nın ekonomik ve askeri ağırlığı olmadan bir mesafe kat etmesi güç görünüyor.

"Erdoğan yönetimi altında, Türkiye, Batı ile ilişkilerinin avantajını kullanırken, Rusya ile yakınlaşmaya başladı. Türkiye, başta Karadeniz olmak üzere stratejik açıdan önemli bir NATO üyesi ve ilişkileri kurtarmaya da değer. Ancak bir başka müttefike bu şekilde gözdağı vermesinin de bir karşılığı olmalı. Eğer Erdoğan, güç kullanırsa ya da mültecileri Avrupa'ya doğru serbest bırakmakla tehdit ederse, Washington ve Brüksel ortak bir karşılık vermeli."