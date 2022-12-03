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    Amsterdam'da Işık Sanatı Festivali başladı

    Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirilen "Işık Sanatı Festivali"nde 20 ışık gösterisi sunuldu.
    • 03.12.2022 - 23:42
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    Amsterdam'da Işık Sanatı Festivali başladı

    Amsterdam Light Festival Vakfınca bu yıl 11'incisi düzenlenen festivalde, 12'si Hollandalı olmak üzere Fransa, Tayvan, ABD, Güney Kore, İngiltere ve İtalya'dan sanatçı, tasarımcı ve mimarlara ait eserler sergilendi.

    20 farklı ışık gösterisi

    Her sene yüz binlerce kişinin katıldığı, Avrupa'nın en önemli festivallerinden biri olarak görülen Işık Sanatı Festivali'nde, yaklaşık 6,5 kilometre uzunluğundaki güzergahta 20 farklı ışık gösterisi yapıldı.

    Ziyaretçiler, kentin turistik bölgesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ünlü kanalların üzerinde ve çevresinde yapılan ışık gösterilerini gemi turları ya da rehber eşliğinde yürüyerek izledi.

    Bu yıla özel olarak şehirdeki 1200 ilkokulun festivale katılımı için turlar düzenlenecek.

    Enerji maliyetlerindeki artış etkilemedi

    AA'nın haberine göre, Avrupa'da yükselen enerji maliyetleri sebebiyle önceki yıllara nazaran daha kısa süreli yapılacağı konuşulan festivalin süresinde değişikliğine gidilmedi.

    Festival Direktörü Frederique Ter Brugge, ulusal basına yaptığı açıklamada, harcanan enerjinin zannedildiği kadar çok olmadığını belirterek, "Festival boyunca 6 hanenin yıllık enerji ihtiyacına denk bir tüketim oluyor" ifadesini kullandı.

    Her sene yaklaşık 750 bin kişinin katıldığı organizasyon 22 Ocak 2023'e kadar devam edecek.

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