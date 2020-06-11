Capitol Hill'i özerk bölge ilan eden göstericiler, bölgede güvenliği kendi silahlarıyla sağlıyor.

ABD'nin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi, ülkede gerilimin fitilini ateşledi.

Washington'da belediye binasını işgal eden bir grup gösterici, meclis binasına "Seattle Otonom Bölgesi" tabelası astı.

Anarşistler, polisin ve Ulusal Muhafız Birlikleri'nin Capitol Hill mahallesinden çekilmesinin ardından özerklik ilan etti. Bölgede, "Capitol Hill Özerk Bölgesi" adı altında bir oluşuma gidildi.

"ÖZERK CAPITOL HILL'E HOŞGELDİNİZ"

Göstericiler, "Özgür Capitol Hill'e giriyorsunuz", "Özerk Capitol Hill'e hoş geldiniz" yazılı pankartlar açtı. Seattle Polis Departmanı girişindeki yazı "Seattle Halkın Departmanı" olarak değiştirildi.

Özerk bölge 6 sokağı kapsarken, söz konusu alanda konserler, film gösterileri ve atölyeler gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kontrolü silahlı gruplar sağlarken, bölge sakinleri polis olmadan yaşabileceklerini ve daha güvende olduklarını söylüyor. Dünya Sanayi İşçileri Sendikası, Capitol Hill'in özerkliğini tanıyan ilk kuruluş oldu.

Anarşist grup, Seattle'da özerklik ilan etti VİDEO

GIDA SIKINTISI ALARMI VERİLDİ

Evsizler de dahil olmak üzere ücretsiz yiyeceklerin dağıtıldığı bölgenin her köşesinde, tıbbi yardım hizmeti sunuluyor. Aynı zamanda grup, çöplerini kendi topluyor. Bununla birlikte, bölgede gıda sıkıntısı alarmı verildi.

Bir gösterici, "Davet ettiğimiz evsiz ve hasta insanlar Capitol Hill Özerk Bölgesi'ndeki tüm yiyecekleri aldı. Bölgeyi işler durumda tutmak için daha fazla yiyeceğe ihtiyacımız var." dedi.

SEATTLE POLİSİNE DAVA AÇILDI

ABD basınında yer alan haberlerde, Seattle Polis Departmanı'na, barışçıl protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz ve diğer tür şiddet taktikleri kullandığı iddiasıyla dava açıldı.

Kendini Magik olarak tanımlayan bir organizatör, "Sanırım yaptığımız her şey etkili oluyor. Biz bu sokaklarda hareket etmekte, protesto gösterisi düzenlemekte ve yürüyüş yapmakta özgürüz." diye konuştu.

"POLİSE MALİ KAYNAKLARI KESİN" ÇAĞRISI

Eylemciler ayrıca, Seattle polisine aktarılan finansal kaynağın kesilmesi konusundaki ısrarını sürdürüyor. Polis şiddetinin sona erdirilmesi gerektiğini belirten organizatörler, "Belediye meclisi ve belediye başkanının, her kim olursa olsun, Seattle'ın kültürel ve tarihi gelişimi için bu politika değişikliklerini uygulamasını istiyoruz." çağrısında bulundu.

TRUMP: ÇİRKİN ANARŞİSTLER ACİLEN DURDURULMALI

Başkan Donald Trump, yaşananlar nedeniyle Washington Valisi Demokrat Jay Inslee ve Seattle Belediye Başkanı Demokrat Jenny Durkan'ı hedef aldı. Trump, Twitter hesabından, "Şehrinizi geri alın. Almazsanız, ben alırım. Bu bir oyun değil. Bu çirkin anarşistler acilen durdurulmalı. Hızlı hareket edin. Radikal solcu Demokratlar tarafından yönetilen Seattle, iç teröristlerin egemenliğine geçti. Kanun ve nizam!" ifadelerini kullandı.