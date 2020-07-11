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    Anastasiadis: Ayasofya’nın cami yapılması saygısızlık

    Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinden rahatsız oldu. Rum lider, bu durumun uygar dünya ile sorunlara neden olduğunu iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2020 - 14:33
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    Anastasiadis: Ayasofya’nın cami yapılması saygısızlık

    Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinden rahatsız olanlar arasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi de var.

    Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya'nın fotoğrafına yer verdi.

    Danıştay kararıyla tekrar cami statüsüne sahip olan Ayasofya ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğani 24 Temmuz Cuma günü ilk namazın kılınmasının planlandığını söyledi.

    "UYGAR DÜNYA İLE..."

    Durumdan memnun olmayan Anastasiadis, cami kararının uygar dünya için sorun oluşturduğunu savundu. Rum lider, şöyle dedi:

    "Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, uygar dünya ile onu temsil eden uluslararası kuruluşlar için yeni bir sorun daha ortaya çıkarmaktadır."

    Anastasiadis: Ayasofya’nın cami yapılması saygısızlık #1

    "DÜNYA MİRASINA SAYGISIZLIK"

    Açıklamasında tepki çeken sözler sarfeden Nikos Anastasiadis, "Hristiyanların tamamı için duygusal bakımdan özel değeri olan bir dünya mirasına yapılmış tarihi bir saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

    RUM KESİMİ'NİN AYASOFYA RAHATSIZLIĞI

    Ankara'nın uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini savunan Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristosulidis de, "Türkiye'nin Ayasofya konusundaki davranışlarını kınıyoruz. Türkiye'yi uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz." diye konuşmuştu.

    Anastasiadis: Ayasofya’nın cami yapılması saygısızlık #2

    Anastasiadis: Ayasofya’nın cami yapılması saygısızlık #3

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